La Generalitat reallotjarà les famílies de l’edifici Venus abans del 2027 i enderrocarà el bloc el 2028

El Govern de la Generalitat ha anunciat que reallotjarà les 244 famílies que viuen a l’edifici Venus del barri de la Mina abans del 2027, amb l’objectiu d’enderrocar el bloc el 2028.
Si es compleix el calendari, la demolició arribarà divuit anys més tard del que estava previst. Per fer-ho possible, l’Executiu ha canviat d’estratègia: en lloc de construir nous blocs d’habitatge protegit, els residents seran reubicats en pisos de segona mà.
Inversió de 53 milions en habitatge
Els pisos de segona mà seran adquirits pel Consorci de la Mina, integrat per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, i la Diputació.
El pressupost per aquesta operació és de 53 milions d’euros, que s’invertiran en els pròxims quatre anys. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, han defensat que aquest pas és clau per trencar els estigmes que arrossega el barri.
Nous equipaments i habitatge protegit
A banda del reallotjament, el pla preveu una inversió de 25 milions d’euros en nous serveis, com una residència de gent gran i una escola bressol. El Departament de Territori també destinarà 12 milions a la construcció de 66 habitatges de protecció oficial.
Projectes socials per a la cohesió
La transformació de la Mina inclou una vessant social amb 12 milions d’euros destinats a projectes d’inclusió sociolaboral, cohesió comunitària, participació veïnal i millora de la convivència i la seguretat. Antonia Hinojosa, veïna del barri, ha expressat la seva il·lusió pel projecte i ha reivindicat l’esperit de la Mina.
Des del Govern s’admet que els problemes al barri persistiran, però es compromet a seguir invertint per convertir la Mina en un espai d’“ordre, llei i convivència”. En aquest sentit, s’ha anunciat que el Departament de Drets Socials traslladarà la seva seu al barri com a mostra de compromís institucional amb la seva transformació.