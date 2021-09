La Generalitat espera que el Turisme vagi guanyant terreny en els propers mesos

Tot i que no hi ha dades tancades del mes d’agost, la sensació general és que la temporada ha estat millor del què s’esperava a la major part de marques turístiques catalanes. El turisme d’interior i de muntanya ha tornat a fregar la plena ocupació i allà on hi ha molts llits disponibles, com a certs municipis de la Costa Daurada i de la Costa Brava és on la temporada encara té molt de marge de millora. La directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, ha explicat a Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo quins seràn els eixos de la política turística pels propers mesos, que encara s’espera que siguin incerts.