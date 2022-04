El futuro nueve del Barcelona

Desde el pasado mes de enero Aubameyang tiene la responsabilidad a sus espaldas de culminar el juego de ataque del Barcelona y a decir verdad no lo está haciendo nada mal y sus cifras goleadoras están al nivel de un delantero centro al uso de uno de los equipos grandes de Europa y por supuesto del Barcelona.

Gol tiene. Lo ha demostrado en el Arsenal y ahora también en el Barcelona pero la duda es si suficiente como para soportar el peso de toda una temporada liderando esa faceta en el equipo. Si mantiene las cifras goleadoras de este año, la regularidad, y el rendimiento que ha tenido hasta ahora, bien arropado por otros jugadores como Dembele, Ansu o Ferrán Torres da la sensación de que si podría ser el delantero centro titular el año que viene y posiblemente un par de temporadas. Las otras alternativas por caras parecen escapársele a la actual Barcelona que no va a poder entrar en la carrera de los fichajes con su actual economía antes nosotros con otros europeos que pueden permitirse el lujo de un desembolso económico muy importante para tratar de traer por ejemplo a Mbappé por cifras que estarían más allá de los 200 millones de euros o por Haaland por cantidades superiores a los 250 millones de euros absolutamente prohibitivo para las arcas del Barcelona.

Una cosa es querer y otra es poder. Desde luego que todo el mundo querría que los grandes delanteros del fútbol mundial, incluido en la actualidad, Lewandowski que parece que va a estar también en el mercado recalaran en el Barcelona pero no parece la mejor situación para que el Barça gane la carrera de los Centrodelanteros más importantes del mercado y además bien al contrario puede darse la circunstancia de que el poco dinero que tengan para invertir se destine a otros puestos más específicos en los que se ha demostrado que hay más carencias en los últimos tiempos como por ejemplo en el lateral izquierdo, en el lateral derecho si se van algunos de los futbolistas o no se renuevan a otros e incluso en el puesto de central, hasta me debería decir en el de medio centro para buscar un reemplazo futuro a Busquets. Y no solo eso si miramos las cifras goleadores del Barcelona desde el pasado mercado de invierno el equipo ha tenido números bastante interesantes y no da la sensación de que pueda tener problema de gol si consigue amarrar a la mayoría de los jugadores que tiene ahora mismo en la plantilla. Con algún que otro retoque no es la línea más debilitada en estos momentos o que más necesita reforzarse y menos a esas cantidades. Más vale malo conocido que bueno por conocer.