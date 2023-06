La Fundació Josep Carreras celebra l'oblit oncològic, però admet que hi ha marge de millora

El gerent de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, Antoni Garcia Prat, ha assegurat que l'entitat dona "la benvinguda a aquest procés que s'havia quedat congelat al Senat amb la convocatòria anticipada de les eleccions generals" però també creu possible ampliar-ne els beneficiats. Segons Garcia Prat, "els pacients que cronifiquen la malaltia haurien de tenir també el dret a l'oblit oncològic". De moment, la normativa només recull que se'n podran beneficiar aquells que hagin superat un càncer cinc anys després sense cap recaiguda. De la mateixa manera, el gerent de la Fundació Josep Carreras creu que és important "l'execució per part de les entitats financeres i les asseguradores". Garcia Prat ha valorat positivament que el govern espanyol legisli aquest tema per evitar discriminacions, però també ha recordat que això implica a les grans empreses. Què regula el decret a l'oblit oncològic? Antoni Garcia Prat ha explicat que l'objectiu del decret és que els malalts de càncer no vegin "limitats els seus drets pel seu historial mèdic" quan demanen una hipoteca, una assegurança o quan es volen reincorporar a la vida laboral. En la mateixa línia, el gerent de la Fundació Josep Carreras també ha assegurat que els estudiants que han patit un càncer han de tenir el dret de reincorporar-se a l'activitat acadèmica sense pagar de nou les taxes. Segons els seus càlculs, ara mateix es beneficiaran d'aquesta mesura uns 2 milions 200 mil persones. Garcia Prat ha apuntat que cada cop seran més les persones que passaran per una situació semblant, ja que els tractaments són cada cop més eficaços en la lluita contra el càncer. Finalment, també ha admès que no té "cap explicació raonable" que justifiqui el temps que l'administració espanyola ha trigat en regular aquest dret.