Fins quan s'ha de dir 'bon any nou'?

Fins quan hem de desitjar bon any nou a les persones? No se sap, no hi ha una única tesi vàlida. Hi ha moltes persones que durant tot el mes de gener van desitjant bon any a tothom. Però n'hi ha d'altres que consideren que aquesta frase s'ha de finiquitar amb el final de les festes el dia 6 de gener. Avui hem debatut sobre aquest tema. En Lluís Soler considera que es pot dir 'bon any' fins el mes de febrer, com també ho pensa en Robert Calvo. Però en David Tirado creu que tot té un límit i que no cal esperar tantes setmanes. En Víctor Lozano no suporta que li diguin la frase després del 6 de gener. Entre l'audiència, hi ha persones que diuen que el dia límit és el 2 de febrer, el dia de la Candelera.