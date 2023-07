Fins al 50% de les caigudes provoca una fractura

La majoria d'aquestes fractures es produeixen en persones grans i amb més freqüència quan s'envelleix, per la qual cosa la recuperació cada cop serà més lenta i pot provocar fins i tot seqüeles com l'augment de la dependència funcional en disminuir l'autonomia de la marxa dels pacients, requerint ajudes per a la deambulació, sobretot quan la fractura té lloc als malucs..