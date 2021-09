Finances i Creixement Econòmic: Marta Grifell, Directora de Banca D’inversió de Banc de Sabadell

I per acabar el Lideratges d’avui reprenem la secció ‘Finances i creixement econòmic’, amb el suport del Banc de Sabadell. aquest espai del programa parlem de finances i de creixement econòmic de la mà de dones professionals i directives expertes en aquestes areas i volem donar a conèixer productes financers o recursos que ens poden ajudar a fer crèixer el nostre negoci o productes d’inversió per fer crèixer el patrimoni tant empresarial com personal.

Avui tenim amb nosaltres a la Marta Grifell, Directora de Banca d’ Inversió de Banc Sabadell