Es excesivo proponer que las redes sociales sean consideradas un problema de salud pública?

El PSC ha propuesto en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona de hoy que las redes sociales y las plataformas digitales sean consideradas un problema de salud pública. El consistorio da continuidad así a la lucha de las instituciones contra los problemas de consumo excesivo de dispositivos móviles y de los peligros especialment de las redes sociales.

Foco equivocado

De esta propuesta hemos hablado con la psicóloga Sylvie Pérez, profesora de Psicología en la Universitat Oberta de Catalunya, que considera "excesivo que se incluya las redes sociales en esta categoría". Pèrez cree que "se está poniendo el foco en un sitio equivocado, porque el problema no es el móvil en sí o las redes sociales sino el uso que le da cada persona. Así que lo más importante es que todas las partes que estén implicadas en este consumo (escuelas, padres etc...) se impliquen en hacer pedagogía sobre el uso ético de estos dispositivos".

Una barrera ética

En este sentido, Pérez sí que cree que puede suponer ciertos riesgos algunos mensajes que se emiten por las redes "por ejemplo con el contenido sexista u homófobo que se pueda emitir. No sería positivo empezar a restringir ciertas cosas en las redes, porque tiene que haber libertad, pero creo que el límite está en la ética de este contenido. Por ejemplo, todos sabemos que el maltrato animal no es positivo nunca, así que no sería normal dejar que en las redes se publique contenido de este tipo. Pues tambien debería pasar con estos discursos de odio".

Convivir con una nueva realidad

Según Sylvie Pérez tenemos que convivir con esta nueva realidad, aunque cree que de una forma muy diferente: "Yo, sinceramente, creo que el móvil va a desaparecer tal y como lo entendemos ahora en un futuro. Igual que hace muchos años se alertaba a los padres sobre la televisión, ahora se hace con los móviles, pero creo que en un futuro las pantallas van a desaparecer, todo se va a concentrar en un dispositivo pequeño como un auricular o un reloj".