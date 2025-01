Un estudi insisteix en vacunar persones majors de 65 anys contra la pneumocòccica invasiva

L'Streptococcus pneumoniae és un bacteri oportunista que forma part de la flora bacteriana natural de les vies respiratòries. Pot provocar diferents quadres clínics i infecciosos, que quan són greus cauen poden desembocar en pneumònia o fins i tot meningitis. De fet, aquest bacteri continua sent la primera causa de mortalitat en malalties respiratòries a tot el món. L'estudi de l'IDIBELL recull més de 650 casos de pacients amb malalties pneumocòcciques invasives. Analitza la resistència als antibiòtics i la caracterització genètica de les soques responsables de la patologia mitjançant una seqüenciació completa del genoma.

Cal vacunar-se per prevenir

A La Ciutat hem parlat amb la Doctora Carmen Ardanuy, cap de secció del Servei de Microbiologia a l'Hospital de Bellvitge, que apunta que totes les persones majors de 65 anys que no s'hagin vacunat, ho facin. Destaca que l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha fet ja una molt bona campanya via sms per vacunar tota la població de risc, però explica que pot haver-hi persones que encara no estiguin protegides. Per això, apunta que tothom que no s'hagi immunitzat en aquesta franja d'edat, hauria de fer-ho. Sobretot aquelles persones amb patologies immunodepressores.