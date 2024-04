Esquerra i Ginebra, més a prop que mai

Han passat gairebé 7 anys de la celebració de l'1 d'octubre, un referèndum inconstitucional que va desencadenar un conflicte polític que, segons ERC, s'ha judicialitzat. Durant la darrera campanya electoral autonòmica celebrada a Catalunya el 2021, els republicans denunciaven l'empresonament d'alguns dels seus líders. De fet, van arribar a celebrar actes davant les portes d'algunes presons.

3 anys més tard, asseguren que el conflicte polític amb l'Estat encara no s'ha acabat. L'Amnistia, diuen, és tan sols un pas per resoldre'l. La meta, tal i com expliquen en el seu programa electoral, és el referèndum. I, per cert, és una promesa que volen complir al llarg de la propera legislatura.

I per això marxarà fins a Ginebra, Suïssa, bona part de la plana major del partit el proper diumenge 28 d'abril. Allà celebran un míting juntament amb Marta Rovira, secretària general del partit, i Ruben Wagensberg, diputat i número 9 de la llista. Dos personalitats destacades dels republicans que segueixen investigats per terrorisme en la causa del Tsunami Democràtic.

Des d'allà, els republicans denunciaran una situació que entenen "d'exili", tal i com ha indicat la portaveu del partit, Raquel Sans. Sigui quin sigui el motiu, és que tots dos segueixen eludint la justícia espanyola i ERC ho utilitzarà com a pal de paller d'una campanya electoral que neix amb l'objectiu de revalidar la presidència de la Generalitat.

"Al costat de la gent"

Sota el lema "Al costat de la Gent, Al Costat de Catalunya", Esquerra Republicana, amb Pere Aragonès al capdavant, iniciarà una campanya electoral amb l’objectiu de repetir la presidència de la Generalitat.

Els republicans plantegen una campanya amb l’objectiu de fer arribar a la gent propostes multisectorials. Amb més de 200 actes programats, estan disposats a recórrer el territori per marcar diferències amb les candidatures del PSC i Junts per Catalunya. "A diferència de Salvador Illa, que és què decideixin des de Madrid, o Puigdemont, que la proposta que té per Catalunya és Puigdemont i res més", assegura Sans.