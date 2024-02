"Esperant Mr. Bojangles": Una emocionante obra dirigida por Paco Mir en el Teatre Poliorama

Paco Mir, reconocido por su trabajo con la compañía teatral Tricicle, sorprende ahora como director en esta adaptación teatral de la obra homónima. La historia, basada en el libro de Olivier Bourdeaut, es un viaje emocional que invita al espectador a reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la vida y sus complejidades.

[audio disponible en catalán]

La trama se centra en una historia de amor única entre un exitoso escritor y una mujer explosiva que viven la vida sin límites. Sin embargo, su carácter excéntrico comienza a derivar en un trastorno mental, que él intenta endulzar ante su hija mediante mentiras piadosas.

Esta adaptación teatral, explica Paco Mir, “surgió de manera casual, cuando mi esposa descubrió el libro y me sugirió hacer una obra de teatro”. Después de una investigación, vio que era posible y se puso en contacto con la dramaturga Victoire Berger-Perrin para llevarlo a cabo.

El elenco de esta obra es excepcional, con la brillante actuación de Silvia Abril, Lluís Villanueva y Lua Amat.

Según Mir, Silvia Abril, conocida por su sentido del humor, “demuestra su versatilidad interpretativa con este papel, ofreciendo una actuación que sorprende y emociona”. Lua Amat, una joven actriz de diecinueve años que ya ha dejado su huella en el mundo del arte dramático,” cumple con creces su papel, aportando frescura y autenticidad a la obra”.

"Esperant Mr. Bojangles" puede describirse como “una obra redonda”, con una puesta en escena conceptual que recuerda a una película dentro de un teatro. La música, las luces y las situaciones de escena contribuyen a crear una experiencia única.

