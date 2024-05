Espanya, la unitat amb Europa i un problema econòmic per resoldre

12:00h d'avui, al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Expectació màxima, desenes de càmeres i cotxes policial. La segona jornada de la reunió anual del Cercle d'Economia tenia aquest moment marcat en vermell al calendari: l'arribada del Rei Felip V.

Tothom l'ha esperat amb els braços oberts. Entre d'altres, el president del Cercle, Jaume Guardiola, i el guanyador de les eleccions catalanes, el socialista, Salvador Illa. Però, com ja és costum, cap representant del govern català sortint l'ha rebut. No ho han fet al llarg dels tres anys de legislatura, tampoc ara com a executiu en funcions.

El Monarca ha tornat a Barcelona per lliurar el Premia a la Construcció Europea. Enguany, ho reben els cofundadors de l'empresa que va desenvolupar la primera vacuna contra la COVID-19. Parlem d'un guardó que es reparteix en el marc de les jornades que celebra el cercle d'economia des de l'arribada de la pandèmia.

Felip V: "Els espanyols majoritàriament volem més Europa i confiem que amb això ens anirà millor"

Una crisi ja superada, segons del cap de l'Estat, gràcies a la col·laboració entre els països europeus. Per aquest motiu, veu intrínsecament lligat el futur d'Espanya amb el de la resta dels estats membres... a les portes de les eleccions europees. "Els espanyols majoritàriament volem més Europa i confiem que amb això ens anirà millor", ha assegurat Felip V.

Per això entén l'esperit de cooperació com un element fonamental per a combatre desafiaments, diu, cada vegada més complexos com el canvi climàtic o les tensions geoestratègiques.

Cal recordar que aquestes jornades arriben en un moment canviant pel que fa la política catalana y europea. Per un costat, la víctoria del PSC acaba alhora amb l'hegemonia parlamentària que mantenia el nacionalisme. D'altra banda, sembla que l'extrema dreta serà clau per formar govern al Parlament Europeu. Les enquestes preveuen que l'electorat opti per opcions polítiques amb propostes conservadores en matèries com l'immigració o la transició verda.

Un problema econòmic per resoldre

El món empresarial reclama al Ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, revertir el dèficit fiscal que pateix Catalunya. El titular d’aquesta carpeta ha deixat entreveure, en el marc de les jornades que celebra el Cercle d’Economia, que no és una de les seves prioritats però promet treballar per evitar retallades en Salut i Educació.

N’és conscient, el ministre Cuerpo, sobre l'interès i el rebuig que genera el desequilibri tributari que pateix Catalunya. I, malgrat optar pel secretisme sobre modificar l'actual distribució dels impostos que recapta l’Estat, ha promès treballar a curt termini perquè les comunitats autònomes puguin compaginar la reducció del deute, imposat per Europa, amb evitar retallades als serveis públics. Ja ho estan fet, diu, com a forma excepcional, incrementant les transferències directes a les Comunitats Autònomes.

Insuficient li ha semblat aquesta mesura a la vicepresidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, qui, mentre dialogava amb Cuerpo, no ha dubtat en demanar-li revertir el dèficit fiscal. Segons el món empresarial català, és una situació insostenible.

Al marge de la seva intervenció a la reunió del Cercle, Cuerpo ha assegurat que el govern no tindrà poder de decisió si l’OPA hostil del BBVA si tira endavant... Sí ho tenia en el cas d’una possible fusió, que ja va rebutjar el Sabadell. Resten pendents, doncs, de la decisió de les diferents autoritats competents.