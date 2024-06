España es un equipo

Su arranque no era fácil ya que tenía que enfrentarse a la poderosa selección de Croacia, de Luka Modrić y compañía . El contundente triunfo refleja lo que ocurrió en el partido en los que el equipo español fue muy superior a los balcánicos y controló la situación perfectamente demostrando que es un bloque muy homogéneo y capaz de vencer a cualquiera de los equipos.

Es verdad que Alemania comenzó arrollando, pero lo hizo ante Escocia y España venció el partido más duro del grupo posiblemente del que pueda tener el próximo jueves frente a Italia. Si bien es cierto que Fabián Ruiz fue el jugador más destacado de la selección española y Cucurella uno de los más destacados, en líneas generales, la selección es un equipo y un bloque muy homogéneo en el que destaca sobre todo el conjunto por encima de las individualidades. Ese es el gran mérito que tiene esta selección en la que pocos jugadores destacan por encima de la media y sobresalen en calidad, aunque tengamos a jugadores como Rodrigo, uno de los mejores medios, centros del mundo o el mismísimo Carvajal, hoy por hoy, uno de los mejores laterales derechos del mundo. Ni siquiera el joven Yamal destaca muy por encima de la media a pesar de que es increíble que este joven valor a su edad, está escribiendo las páginas de oro que escribe en el fútbol, no solo español sino mundial. Sin haber cumplido 17 años se ha convertido en el debutante más joven en una Eurocopa, y titular, y sigue rompiendo barreras, registros y récords. No podemos negar que fue una arranque prometedor y muy ilusionante el de la selección española. Tiene ya el pasaporte para la siguiente ronda y simplemente tendrá que refrendar con una actuación más que correcta Italia y Albania para ser prácticamente primera de grupo. Del resto de la Eurocopa. En estos arranques cabe destacar el prometedor arranque de la selección alemana que arrolló a Escocia, la recuperación de Holanda, ante una Polonia que sin Lewandowski es bastante menos Polonia. E incluso la selección inglesa. El día de ayer no ofreció grandes prestaciones ni demostró nada extraordinario frente a la selección de Serbia y consiguió una victoria con poco brillo, de tal manera que prácticamente de todos los debutantes excepciones hecha de anfitrión Alemania que lo hizo ante una floja. Escocia, solo España ha estado o a la altura o por encima de las expectativas iniciales del torneo.