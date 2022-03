ERC acusa Junts de desmarcar-se d’un acord que allunya l’escola dels tribunals

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, Palacín s’ha mostrat, però, “optimista” i convençuda “que trobaran la via” per tirar endavant la modificació de la llei de política lingüística que “va enfocada a la defensa del català”. En aquest sentit, la diputada republicana s’ha mostrat oberta a “sumar més esforços” i aconseguir el suport d’entitats del món cultural i educatiu.

La resposta al TSJC

Preguntada per si l’acord parlamentari servirà per complir la sentència del 25% del castellà del TSJC, Palacín ha assegurat que aquesta proposta “és la més eficient per allunyar l’escola dels tribunals i d’uns criteris percentuals que no tenen cap lògica pedagògica”. Al seu parer, “cal superar la lògica de percentatges” i prioritzar que els alumnes “tinguin domini de les dues llengües quan acabin les etapes educatives”.