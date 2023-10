Els pagesos catalans preveuen unes pèrdues en el cultiu d’oliva d’entre un 60 i un 90% per la sequera. L'any passat la producció es va quedar en escasses 16.000 tones d'oli, però aquest any la previsió no superarà les 7.000.

Els cultius més afectats són els de secà, que suposen el 85% del sector, i on es pot arribar a pèrdues al voltant del 90%. Pel que fa les de regadiu, poden arribar cap un 60%. En algunes zones, alerten que es podria arribar a unes pèrdues del 100%.

És per això que el sindicat demana ajuts per als oleïcultors i reclama que la crisi acabi amb preus històrics sota cost de producció. I és que, tal com explica el responsable nacional del sector de l’oli d’Unió de Pagesos, l’augment del preu d’oli no suposa beneficis pel productor, qui sí que segueix aportant benefici és qui especula.

Evolució del preu

La greu crisi i falta de producte ha disparat el preu de l'oli i en conseqüència el preu de l'oliva. Mentre que fa uns anys que es pagava per sota del cost de producció, entre els 30 i els 50 cèntims d'euros, enguany es preveu que el pagès pugui cobrar el quilo d'oliva a un preu pròxim a 1 euro.

Exposat amb altres dades, per la producció d'un litre d'oli es pagava uns 4 euros i pot ascendir enguany entre els 7 i 9 euros.

El sindicat ja havia denunciat en diverses ocasions que el sector de l’oli d’oliva patia una crisi de preus persistent i que no sempre era per raons de mercat sinó moltes vegades provocades pels efectes de campanyes enganyoses d’ofertes de preu per part d’envasadors i de la gran distribució que converteixen aquest producte en reclam i el banalitzen.

Per això, Unió de Pagesos seguirà denunciant presumptes pràctiques d’abús de posició de domini i demana a l’Administració que vetlli per evitar aquests abusos.