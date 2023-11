Els Mossos detenen els dos autors d'un assassinat comès a França l'any 2003 que han viscut a Catalunya amb identitats falses

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Unitat Central d’Homicidis de la DIC van detenir el passat 1 i 2 d’agost dos homes, de 51 i 39 anys, a qui se’ls atribueix l’assassinat d’un home a França ocorregut l’any 2003.

L’any 2011, els fets van ser jutjats a França en absència dels acusats i aquests van ser condemnats com a autors del crim. Les autoritats franceses van emetre dues ordres de detenció europees. La pena de presó estava a punt de prescriure.

Un cop van passar a disposició judicial, l’Audiència Nacional va decretar l’ingrés a presó i el posterior trasllat a un centre penitenciari a França.

Els fets

Els fets es remunten al 20 de febrer de 2003 quan els dos detinguts, que residien a França i treballaven en el negoci de la prostitució i el proxenetisme, van assassinar un home també de nacionalitat francesa arran d’un incident amb dues treballadores sexuals.

Els dos autors, tiet i nebot, van segrestar i matar a cops la víctima, un noi de 29 anys, i van traslladar el seu cadàver en un vehicle propietat d’un d’ells fins a una zona muntanyosa a prop de la localitat de Grondeville, Nancy (Regió de Lorena), on van abandonar el cadàver.

Arran d’aquests fets, els dos investigats van decidir fugir de França, on la investigació els havia aconseguit identificar, per establir-se a Catalunya amb identitats falses d’origen croata. En un inici, van seguir lligats al món del proxenetisme i de l’oci nocturn on van ser identificats i denunciats diverses vegades pels Mossos d’Esquadra.

Entre l’any 2004 i 2008 van ser detinguts respectivament per fets relacionats amb un delicte contra la llibertat sexual i delictes contra la seguretat del trànsit. En aquell moment la documentació i la identitat que presentaven no tenia cap assenyalament internacional al seu nom.

Posteriorment, els dos investigats van abandonar aquesta activitat, i van continuar amb les seves vides per separat. L’any 2010 van denunciar-se mútuament per amenaces davant del Mossos d’Esquadra arran d’un conflicte derivat d’un suposat deute que tenien l’un amb l’altre. Tot i això, en la mateixa denúncia van utilitzar els noms falsos i la mateixa documentació que venien utilitzant des que van venir de França.

Un dels investigats, després d’anys de residència a Catalunya va aconseguir un permís de conducció legal a Espanya.

La línia d'investigació

L’any 2011, els fets van ser jutjats a França en absència dels acusats i aquests van ser condemnats com a autors de l’assassinat i es van emetre dues ordres de detenció europees.

Els agents de la Unitat Central d’Homicidis van obtenir la identitat real dels dos investigats en el marc d’una altra investigació on hi havia altres persones investigades. La DIC, en la col·laboració habitual que manté amb policies d’altres països, va dur a terme intercanvis d’informació amb autoritats romaneses, belgues, franceses i croates, ja que s’identificaven amb la documentació croata i no els constava cap alerta o ordre de detenció activa.

Les autoritats romaneses van informar els Mossos d’Esquadra que a un d’ells li constava un homicidi imprudent l’any 1995. Per altra banda, les autoritats belgues van informar que la mateixa persona tenia antecedents per robatoris agreujats l’any 2001. Finalment, les autoritats franceses van informar del requeriment vigent per homicidi i segrest del 2003 a Nancy, pels quals ara han estat detingut.

Els investigadors finalment van aconseguir relacionar els dos investigats amb l’assassinat a França i van comprovar que l’ordre internacional de detenció continuava vigent.

En el marc de la investigació, la Unitat Central d’Homicidis va comprovar que els investigats prenien moltes mesures de seguretat. Un d’ells sortia de casa amb la cara tapada, feia contravigilàncies per evitar seguiments i gravava l’entorn.

Els dies 1 i 2 d’agost, els investigadors amb el suport del Grup Especial d’Intervenció, van establir un dispositiu de localització i detenció, que es va dur a terme a Segur de Calafell i al Prat de Llobregat, on tots dos van ser detinguts.

També van recuperar al pàrquing d’un dels detinguts el mateix vehicle amb el que van traslladar el cadàver l’any 2003. El vehicle estava aparcat, tapat amb una lona i envoltat de diversos paranys col·locats estratègicament per detectar qualsevol intent de manipulació. Un cop van passar a disposició judicial, l’Audiència Nacional va decretar l’ingrés a presó i el posterior trasllat a un centre penitenciari a França.