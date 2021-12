Els Metges espanyols, més cremats després de la pandèmia del COVID-19

Reprenem una vegada més el tema de la salut relacionada amb el COVID-19, però en aquesta ocasió ho farem des de la perspectiva i repercussió en què la pandèmia ha afectat els professionals sanitaris, en aquesta ocasió i en concret als metges. Des de l'Organització Mèdica Col·legial han viscut molt intensament els problemes que els metges han patit durant la pandèmia i com s'han vist obligats per ètica professional a treballar en unes circumstàncies extremes en què també es va veure compromesa la seva pròpia salut. Per aquest motiu l'OMC va decidir crear un programa específic per potenciar l'autocura mèdica facilitant eines per poder afrontar aquesta crisi sanitària i, en aquest context, l'OMC destaca la necessitat d'oferir-los formació en habilitats emocionals que ajudin a gestionar millor sentiments intrínsecs a la professió mèdica, com la incertesa, l'estrès o la por, factors involucrats i directament relacionats amb l'aparició del burn-out en aquest col·lectiu. Carles Aguilar parla amb el Dr. Javier García Campayo, Professor de Psiquiatria de la Universitat de Zaragoza.