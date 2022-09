Rosana ha valorat positivament aquesta "resposta a curt termini" però també ha reclamat buscar solucions que ataquin "el problema d'arrel" amb polítiques per fomentar l'habitatge públic i assequible. En aquest sentit, en l'actual context d'inflació, ha apostat per regular per llei el preu del lloguer. També ha demanat polítiques d'ocupació que garanteixen un accés a feines més dignes i permetin l'emancipació juvenil.