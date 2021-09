Els investigadors del BIOCOM avalen el relaxament de les restriccions però demanen llençar missatges de prudència

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Alonso ha advertit que encara es poden produir “situacions complicades per la variant delta i per les noves onades que puguin arribar en el futur”. En aquest sentit, l’investigador ha explicat que la cinquena onada va aparèixer per la irrupció de la variant Delta, que es va convertir en majoritària, i el relaxament de la gent a partir de la revetlla de Sant Joan i la “superpropagació del virus per part de gent no vacunada, principalment persones de menys de 40 anys”.

Ara, una part del col·lectiu jove està vacunat i, per tant, per aquest investigador del BIOCOM, “es poden comparar els dos moments de forma optimista” però tenint clar que la pandèmia no s’ha acabat i que haurem de conviure amb el virus els propers anys. “Si no volem tenir una sisena onada, hem d’incrementar la vacunació”, ha sentenciat Alonso.

La previsió per al proper curs escolar

De cara al curs escolar que començarà el 13 de setembre, Alonso ha reconegut que la perspectiva és que “hi hagi menys contagis que l’any passat”. I és que al curs 2020-21, la majoria de casos venien de fora, no hi havia propagació dins dels centres i ara “s’ha de sumar que la majoria de les persones grans estem vacunats”. Per aquest motiu, aquest representant del BIOCOM preveu menys casos tot i que ha reconegut que cal tenir en compte que ara la variant Delta és la majoritària.