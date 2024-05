Els experts alerten del perill dels 'vàpers': "Generen addictes a la nicotina"

Més de la meitat dels estudiants espanyols d’entre catorze i divuit anys han provat les cigarretes electròniques almenys una vegada a la vida, segons l'enquesta estatal sobre ús de drogues a l’ensenyament secundari del 2023. Coincidint amb el Dia Sense Tabac, cal recordar que aquesta nova manera de fumar no és innòcua. Els experts alerten que els coneguts com a vàpers i altres productes, com el tabac d’escalfar o les catximbes, també tenen components nocius per a la salut.

"Les tabaqueres estan intentant introduir-los per poder captar addictes al tabac; de fet, són addictes a la nicotina, perquè tots aquests productes en contenen", subratlla el doctor Esteve Fernández, cap de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), en declaracions a Onda Cero Catalunya.

El doctor Fernández remarca que ja s'ha demostrat que les "noves formes de fumar tenen cancerígens, encara que en menor quantitat que el tabac convencional". "També tenen algunes substàncies que no estan presents en el tabac, com ara metalls pesants, i d'altres que són molt poc conegudes, i això vol dir risc potencial", afegeix. En aquest sentit, assenyala els components que es fan servir perquè les cigarretes electròniques o les xixes, per exemple, tinguin gustos diferents. Assegura que, per aconseguir-ho, es fan servir productes de la indústria alimentària, dels quals "es desconeixen els efectes a nivell pulmonar".

Per tot plegat, l'expert avisa que les conseqüències d'aquestes noves tendències es veuran en els pròxims anys: "Com passa amb el tabac, el que es fuma avui no produeix una malaltia demà passat, sinó que a vegades ho fa al cap de cinc, deu o quinze anys".

Addictes nous i addictes "dobles"

Segons Fernández, la irrupció dels vàpers ha provocat dos fenòmens diferents. D'una banda, han esdevingut la "porta d'entrada" al consum de tabac per a molts joves. De l'altra, molts fumadors han començat a fumar també cigarretes electròniques, sense acabar de deixar el tabac, de manera que són doblement fumadors.

Combatre aquesta nova moda, doncs, és el gran repte que hi ha actualment en la lluita contra el fum. "És la principal amenaça que tenim després d'haver fet molts guanys en els últims vint anys. La proporció de fumadors ha disminuït dràsticament, estem molt bé, tot i que no hem arribat al límit: tenim un 22% de fumadors, i l'objectiu seria, com proposa l'OMS, tenir-ne només un 5%", destaca el doctor Fernández.

Amb tot, aposta per regular aquests productes i equiparar-los amb el tabac. És a dir, augmentar-ne el preu, vetar el seu consum als mateixos espais on estan vetades les cigarretes convencionals, i prohibir que se'n faci publicitat.