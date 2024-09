Els Comuns passen de reclamar la sisena hora a acceptar "fórmules" alternatives

La millora del sistema educatiu serà un cavall de batalla per als Comuns a l’hora de negociar els Pressupostos de la Generalitat. Reclamen, concretament, ampliar el nombre de places de la Formació Professional, garantir la gratuïtat d’extraescolars i fer universal el servei de menjador per a totes les famílies. Però en el llistat de peticions ja no inclouen la sisena hora a diferència del que diu el pacte d’investidura amb el PSC.

L’acord amb el Partit Socialista diu taxativament que la sisena hora "s’ha de recuperar progressivament a l'escola pública amb concertació social". Tanmateix, ara, la formació morada ja no s’expressa amb la mateixa contundència, sinó que ara s’obren a buscar altres "fórmules".

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha negat que això suposi "descafeinar" la proposta inicial, sinó que es tracta de "buscar les millors fórmules per recuperar la sisena hora". "Tothom a les escoles de Catalunya hauria de fer les mateixes hores lectives", ha reivindicat el dirigent del partit, alhora que s'ha obert a negociar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per "veure com s'encaixa".

ERC també vol recuperar la sisena hora

Des d’Esquerra Republicana defensen que cal recuperar la sisena hora, però la secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha evitat concretar si serà una condició per aprovar els Pressupostos de la Generalitat. La digirent republicana ha assenyalat que la sisena hora és un instrument per millorar els resultats del darrer informe PISA i garantir la "igualtat de condicions". Tot i així, Vilalta ha reconegut les "dificultats pressupostàries i materials" per implementar-la.