Además Xavi, que se conoce los peligros y los laberintos de las competiciones, no dio mucho margen a la sorpresa en el estadio Alfonso Murube, y por si acaso, alineó un once bastante competitivo y en teoría absolutamente inalcanzable para los ceutíes.

El largo fondo de armario que tiene el técnico está temporada, a pesar de la marcha de Memphis, y la ausencia de lesiones en esta fase, le está permitiendo combinar a su futbolistas y refrescarlos sin que se resienta en demasía el rendimiento. Falta por ver que ocurrirá sin Lewandowski en los dos próximos partidos pero el resto está cumpliendo con creces a las expectativas, con honrosas excepciones. Ferrán Torres sigue bloqueado y no le sale nada. No se parece en nada a ese descollante y desequilibrante futbolista que brilló en él Valencia y firmó por el Manchester City. Tampoco Bellerin es aquel lateral espectacular del Arsenal. Incluso Pablo Torre no fue la perla que tanto alumbró en el duelo frente al Intercity de la primera ronda de la Copa del Rey.

Positivo fue el reencuentro goleador de Ansu, titular el próximo domingo, la eficacia de Lewandowski y Raphinha y el completo partido de Kessie con un gol y dos asistencias que demostraron que en este tipo de partidos sabe hacer valer su poderío físico.

Era un partido con mucho que perder y poco que ganar y el Barcelona salió ganando con creces, minutáis para muchos y continúan ganando confianza en esta dinámica positiva.

Los Cuartos de final se presentan apasionantes. Puede que sean los más duros que se han visto en los últimos tiempos. Ninguna perita en dulce .

Se han quedado en el camino algunos equipos. El derby madrileño será el plato fuerte. Para el Barcelona la Real Sociedad en casa, no será fácil. Un equipo que aspira a todo esta temporada, eso si el choque será en el Camp Nou y con Lewandowski y ahí, el Barcelona no debe fallar, no pude fallar.