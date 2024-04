EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

El desequilibri en la microbiota intestinal influeix en l’obesitat

La microbiota fa referència al conjunt de bacteris que colonitzen el tracte gastrointestinal, que posseeixen diverses funcions entre les quals es troba la de barrera protectora de l'intestí front a patògens i reguladora de l'energia. La presència de la microbiota sabem que és beneficiosa per a la salut sempre que existeixi un equilibri en la seva composició. El desequilibri de la microbiota intestinal per pèrdua de microorganismes beneficiosos, es coneix com a disbiosis intestinal i recents estudis demostren que aquest desequilibri pot influir en l'aparició de certes malalties (sobrepès, obesitat, malalties inflamatòries, autoimmunes, problemes de malabsorció, entre altres). Carles Aguilar entrevista a Elvira Garcia, Infermera de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC).