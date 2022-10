Derrota inaceptable

Tras haber caído en Munich ante el Bayer,, algo posible, en esta oportunidad no tenía prácticamente margen de error y la derrota le deja contra las cuerdas y obligado a ganar los tres partidos que quedan de aquí al final de la liguilla o cuando menos, dos de ellos y empatar ante los alemanes para evitarse complicaciones al final.

El Barcelona leyó mal el partido, Xavi reconoció que no esperaba un Inter tan metido atrás pero lo cierto es que tras una primera parte desesperantemente lenta y previsible, sin desborde y sin generar peligro, los cambios llegaron cerca del minuto 20 de la segunda parte y ahí sí que dio sensación de peligro el Barcelona,creó oportunidades y se mereció un mejor resultado. Alejandro Balde ha demostrado que hoy por hoy es el lateral izquierdo más en forma del equipo y que por méritos debe tener más minutos a pesar del ambiente del partido y de la exigencia de quizás más veteranía en choques como es de ayer. En el primer tiempo entre Raphinha y Marcos Alonso no se entendieron, pasó a ser más extremo en lateral y a retrasar su posición el brasileño y así prácticamente los dos se convirtieron en un ataque estéril durante toda la banda. Mientras tanto en la otra Dembele lo intentó constantemente pero no tuvo fortuna y no le salieron bien las muchas veces que encargó a su rival aunque cuando menos fue más participativo y posiblemente se salve de la quema generalizada en ataque del equipo, porque el propio Robert Lewandowski se humanizó en el estadio italiano y pasó inadvertido durante muy buena parte del encuentro participando poco y viendo cómo lo superaban una y otra vez los tres centrales italianos.

El Barcelona sigue sin saber competir en los grandes escenarios y alarga su maldición en Europa. Tiene que volver a prender de los errores antes de que sea demasiado tarde.

Es verdad, pero no debe servir de justificación y si de indignacion, que el arbitraje fue muy perjudicial para los blaugranas y que condicionó y mucho el resultado, pero eso tampoco debe esconder las muchas deficiencias que durante 70 minutos mostró el Barcelona ante un Inter en horas bajas. Quedan tres finales para revertir la situación porque el Barcelona,con la inversión que ha hecho, no se puede permitir otro año caer en la liguilla de la Champions. No se lo puede permitir.