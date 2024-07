Dematoscòpia, Inflamoscòpia, Tricoscòpia i Onicoscòpia: Tècniques avançades per avaluar lesions cutànies

Amb la dematoscòpia s'observen patrons específics que es relacionen amb diferents patologies. Va sorgir en un primer moment per valorar lesions tumorals pigmentades, posteriorment es van descriure els signes específics de diferents patologies tumorals. Actualment, en pràcticament la totalitat de les consultes de dermatologia fem servir el dermatoscopi com a tècnica complementària no invasiva, emprant-se també per a patologia inflamatòria, així com per a cuir cabellut i ungles. Aquestes aplicacions de la dermatoscòpia les coneixem amb els noms d'inflamoscòpia, tricoscòpia i onicoscòpia. Cadascuna d'aquestes tècniques proporciona informació invaluable per al diagnòstic d'una àmplia gamma de malalties dermatològiques, permetent als metges fer avaluacions més precises i, en moltes ocasions, diagnòstics més precoços, per exemple en càncer de pell.