Decisiones de futuro

Y el capítulo de las renovaciones tenemos tres nombres propios,a cual más importante, aunque por lo mediático que es quizás el más significativo es el caso de Dembelé . El delantero francés estaba más fuera que dentro en el mes de enero e incluso estuvo más en la grada que en el terreno de juego. Pero las cosas han cambiado y la mediación de Xavi unida a la voluntad de todas las partes de desear cambiar la situación han provocado que estemos viendo los últimos partidos una gran versión del delantero francés, un gran rendimiento y una gran implicación que eran quizás las grandes dudas que existían en torno a la conveniencia o no de que jugar a Dembelé de aquí a final de temporada. Solventada esa duda, Dembelé se merece una segunda oportunidad porque es un juego que conoce perfectamente el club ya la filosofía el sistema de juego y porque tiene un enorme talento innato que le convierte en uno de los jugadores más diferenciales que hay en el mundo del fútbol.

Si Dembelé aceptara una propuesta económica lógica dentro de la situación que está viviendo el Barcelona sería una magnífica noticia que continuará unos años más en el conjunto catalán porque es evidente que sustituirlo reemplazarle con otro jugador de ese talento esa categoría y calidad futbolística no solo no es fácil, no solo es improbable y con riesgo de fracasar sino encima tiene un elevado coste.

Creo que para todas las partes sería interesante, para el propio jugador, que ya se ha asentado perfectamente en Barcelona que ha recuperado el cariño del público y que se le ve muy integrado y participando del juego del equipo de las celebraciones y del trabajo del grupo.

A la par en importancia tendríamos que poner el intento de renovación de Araujo. El joven central uruguayo es uno de los defensas más cotizados del fútbol mundial en estos momentos por su enorme crecimiento futbolístico y su gran rendimiento en esta temporada.

Está llamado a ser el heredero natural de Piqué como líder de la línea defensiva del Barcelona y eso son palabras mayores y eso tiene un valor y un coste añadido porque te garantiza un liderazgo en defensa durante muchos años es una posición siempre delicada.

Aquí también ambas partes deben entenderse y deben ceder un poco el central sabedor de que podría cobrar más dinero en otros equipos debe ser consciente de la difícil situación económica del Barcelona que aunque haga un esfuerzo posiblemente no se acerque a lo que podría ganar en otro equipo que eso si a lo mejor no le garantiza la felicidad que puede tener en Barcelona.

Y el club debe ser consciente que aunque no pueda alcanzar las cifras de otros equipos ha de tratar de aproximarse porque reemplazar a Araujo por otro central sería mucho más costoso y con el añadido de que no sabríamos si va a dar el mismo rendimiento que está dando el central uruguayo.

Otra gran prioridad de cara a la temporada que viene.

Y en el caso de Gavi otro tanto de lo mismo. Un jovencísimo jugador de tan solo 17 años con un talento extraordinario una competitividad mayúscula y un rendimiento impresionante.

El Barcelona no puede permitirse el lujo de que se le escape ya lo dijo el entrenador y la rueda de prensa del pasado fin de semana.

Pongan ustedes el orden que quieran pero garantizarse la continuidad de estos tres futbolistas con lo que ya tiene el equipo significa una base consolidada de cara al futuro.