Aquest decàleg pretén ser un full de ruta per reivindicar els drets de les persones ostomitzades, així com un document guia, que es discutirà amb les diferents autoritats sanitàries, en la recerca d'una qualitat de vida més gran i una integració plena per als pacients portadors d'una ostomia. Aquest decàleg suposa el primer pas en el reconeixement d'uns drets bàsics per a un col·lectiu, el dels ostomitzats, que ja supera els 210.000 pacients al nostre país.