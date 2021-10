Aquesta setmana en Pablo Mérida ens comenta que ja arriba Sitges i el "Oh, la, la" per tant dos bons festivals de cinema, però sobretot ens dona la seva opinió sobre "No time to die" la darrera entrega en la que Daniel Craig serà James Bond. Evoluciona bé el personatge? Deixa el pavelló ben alt? Quin són els encerts i els errors d'aquesta última entrega? Ens ho explica, juntament amb la resta d'estrenes en Pablo a Nits de ràdio, amb David Cervelló.