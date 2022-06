Las críticas a Eric Garcia

Es cierto que Eric Garcia marró en el segundo gol de los locales en el que le encontraron fácilmente la espalda y el ariete checo, a placer , no falló solo note el portero de la selección. Como también es cierto que Dani Carvajal se quedó enganchado en el primer gol impidiendo que los jugadores locales incurrieran en fuera de juego y eso provocó el primer tanto y la temprana ventaja de los checos.

No he visto tanto recordatorio ni insistencia sobre el fallo del lateral Del Real Madrid, de la misma manera que muchos se han cebado en el joven central del Barcelona.

Una parte de la prensa centra esas críticas, que van directamente enviadas al seleccionador nacional por la presencia del central de Martorell pues muchos consideran que no ha demostrado nada todavía o que no tiene el nivel para acudir a la lista o desde luego para ser tan titular y tener tanta confianza del seleccionador nacional. También subyace que buena parte de la prensa cree que ese puesto lo mereceria _el madridista Nacho con el que creen que se está cometiendo un agravio. Eso es lo que hay detrás de tan dura crítica al ex jugador del Manchester City.

Es verdad que Eric Garcia ha cometido algunos errores de cierto peso esta temporada, entre ellos el penalty inicial en el Camp Nou en el partido de vuelta de la Europa League frente al Eintracht de Frankfurt. Un error que le perseguirá mucho tiempo. Pero no debemos olvidar que es un central muy joven. Solo tiene 21 años, que está en proceso de crecimiento y aprendizaje que le pueden convertir en un gran central en algo de tiempo.

Además Eric Garcia tiene otras grandes virtudes que valora Luis Enrique y que le son muy necesarias en el juego del equipo. La salida de balón del catalán es muy buena y ayuda a que el juego sea mucho más fluido en la selección desde el primer momento. Eric debe madurar, debe progresar y corregir esos errores de bulto que también son propios de la demarcación en la une juega y de los riesgos que asume siempre atacando su equipo. Tengamos paciencia son 21 años. No lo olvidemos.