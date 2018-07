Creus que es repetiran les eleccions a Catalunya abans de les vacances d'estiu?

ENQUESTA

Queda menys d'un mes perquè s'acabi el termini reglamentari per tal que el Parlament de Catalunya pugui investir a un diputat president de la Generalitat. L'últim dia és el 22 de maig. En cas contrari, la cambra catalana es dissoldrà automàticament i es convocaran eleccions anticipades en 54 dies. Fins ara, el president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat 3 candidats, però cap d'ells, per diferents motius, ha superat el debat d'investidura. Creus que els partits independentistes arribaran a un acord per formar govern abans d'un mes o persistirà el bloqueig i es repetiran els comicis?