El coronavirus no dona treva a Catalunya, a les portes de la Setmana Santa

La velocitat de propagació puja una centèsima fins a l’1,06, el risc de rebrot també s’incrementa 3 punts fins als 201 i la incidència a 14 dies es manté estable en 190 casos per cada 100.000 habitants. També s’incrementa la pressió assistencial, amb 25 persones més ingressades, amb un total de 1.431 i una més a la UCI, on hi ha 411 pacients. Paral•lelament s’han declarat més de 600 nous casos i 20 noves defuncions.

Setmana Santa

Tot plegat unes dades que no donen treva a les portes de la Setmana Santa. Si fa unes setmanes es parlava de noves reobertures per aquests dies de festa, ara tant els experts com des del govern, ja parlen de mantenir les restriccions actuals i de no donar més aires a sectors com la restauració.

Els experts encara no parlen de quarta onada, consideren que la situació actual és d’estancament i no de pujada, però fan una crida a no abaixar la guàrdia i no fer passes endavant per després haver de fer passes enrere.

Les actuals restriccions estan vigents fins aquest divendres, 26 de març i es revisaran al llarg d’aquesta setmana.