La contaminació de l'aire empitjora la salut de la població, segons alerten professionals sanitaris

La mala qualitat de l’aire està empitjorant la salut dels catalans, augmentant el seu risc de patir malalties com infart de miocardi o bronquitis crònica. Així ho han alertat professionals sanitaris i entitats ciutadanes, que han fet una carta oberta als responsables polítics per exigir mesures urgents.

El Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria, ISGlobal, Revolta Escolar i Eixample Respira són els impulsors d’aquesta iniciativa. En la carta, han assegurat que a les consultes mèdiques cada cop es veuen més les conseqüències de la contaminació de l’aire. A més de l’infart de miocardi o la bronquitis crònica, aquest fenomen també augmenta les possibilitats de desenvolupar algun tipus de càncer, asma o problemes de salut mental.

"La mala qualitat de l'aire té la capacitat de poder arribar a tots els òrgans del nostre cos i, per tant, tenir efectes en la salut a nivell no només respiratori, sinó també de salut mental o cognitiu: afecta l'aprenentatge dels nens i nenes, però també accelera els processos de deteriorament en edats més avançades, com ara la demència. I aquests efectes poden ser tant a curt com a llarg termini", ha explicat la investigadora de l’ISGlobal Mònica Ubalde, doctora en Biomedicina i Salut Pública.

Exigències a les administracions

Per això, consideren “crucial” aplicar polítiques “estrictes i ambicioses” per reduir la contaminació atmosfèrica, produïda principalment per l’ús de combustibles fòssils. En aquest sentit, les mesures haurien d’afectar el transport terrestre i marítim, la indústria, l’agricultura i la crema de biomassa o fusta. D’altra banda, els professionals sanitaris recorden un càlcul esfereïdor: la contaminació de l’aire, afirmen, causa més de 3.000 morts anuals a Catalunya.