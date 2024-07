El consum privat revifa l'economia catalana

La cambra de comerç de Barcelona revisa a l’alça el creixement de l’economia catalana fins al 2’5%, quatre dècimes més que en el darrer informe. Un increment impulsat pel consum privat, les exportacions i el turisme. Ara bé, si els salaris no es mantenen per sobre de la inflació, l’economia catalana podria perdre tirada amb una població encara més empobrida que l’actual.

La pandèmia, l’encariment dels preus generals i la pujada dels tipus d’interés s'han tarduït en l’increment de les despeses de la llar. Però la ràpida recuperació del mercat del treball, que a Catalunya registra la xifra rècord de més de 3 milions de treballadors, i la pujada dels salaris al llarg del darrer any, han permés a moltes famílies tornar a estalviar. De fet, la bossa d’estalvis a Catalunya supera la mitjana històrica. Tenint en compte que els nivells d’ocupació es mantindran, el consum privat serà un impuls per a l’economia catalana.

"Esperen que la caixa d'estalvis de les famílies assoleixi els volums habituals i ens fa pensar que impulsaran el consum privar i de retruc l'economia catalana" apunta Joan Ramon Rovira és el cap del gabinet d’estudis de la Cambra.

De fet, el creixement del consum privat per aqest 2024 se situa al voltant del 2’2%, molt proper al del PIB. Ara bé, fins ara la recuperació post pandèmica ha estat recolzada en el turisme. Un turisme que des de la Cambra preveuen que té un límit.

Cal impulsar polítiques, diuen, per millorar la qualitat d’aquest sector i qua s’acompanyi d’una millora de les condicions de treball. El més positiu de tot és que la indústria és ara la que tira del carro. Sobretot les exportacions. Avui en dia, Catalunya exporta més i a preus més elevats. En especial a l’automoció i la indústria química. Ens apropem, de fet, a ser una regió que vem més del què compra.

"El turisme és important per a Catalunya, però no és el motor de la nostra economia", apunta Rovira.

Per tant, posicionem el consum privat i la indústria com els grans impulsors de l’economia catalana aquest 2024. Que recordem s’eleva fins al 2’5%. Ara bé, el futur econòmic del 2025 és incert. En un principi la classe treballadora no hauria de seguir perdent poder adquisitiu. Els salaris han pujat al volant d’un 4% durant el 2023, però el creixement acumulat dels preus se situa prop del 16%. De confirmar-se alguns factors de risc, com l’encariment de nou de l’IPC o un empitjorament de la geopolítica, les previsions econòmiques podrien revisar-se a la baixa i amb una població més empobrida que la d’avui en dia.