Constantino Martínez-Orts, director de la FSO: "Som com un equip de futbol"

Dune, Origen, Oppenheimer o Troya són alguns dels títols cinematogràfics que reviu la Film Symphony Orchestra a la seva gira sobre escenaris de tot el territori espanyol. La dotzena edició té com a títol "Tarab". Aquesta expressió és "la paraula amb què els àrabs descriuen l'emoció intensa que l'ésser humà sent a través de la música". Així ho ha explicat a 'La Brúixola'Constantino Martínez-Orts, director de la FSO, que torna a l'Auditori de la capital catalana el pròxim 30 de març. Martínez-Orts destaca la "complicitat i felicitat entre els músics sobre l'escenari". En total, una vuitantena d'artistes s'uneixen per reproduir les bandes sonores més reconegudes del món. "Som com un equip de futbol", destaca el director, que assegura que "només amb un gest o una mirada els músics ja saben què han de fer". Constantino Martínez-Orts destaca que amb la Film Symphony Orchestra "hem aconseguit sortir de la rigidesa de les orquestres simfòniques tradicionals".