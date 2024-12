La comunitat científica: "No cal ser tan dràstics"

Brussel·les vol que les barques de pesca d’arrossegament dels països del Mediterrani puguin sortir a pescar només vint-i-set dies l’any. Fins ara, n'eren 130 de mitjana. Eve Galimany, investigadora d'ICAT Mar i de l'Institut de Ciències del Mar, explica que "la mesura preocupa perquè, de vegades, no cal ser tan dràstics per aconseguir un bon resultat". En aquest sentit, explica que des d'ICAT Mar han proposat a la Unió Europea mesures com "millorar la selectivitat de l'art de la pesca, és a dir, fer una xarxa amb una malla més gran que permetria que les espècies petites es quedin a l'aigua". Reconeix que actualment tenim un 3% prohibit a la pesca i que s'ha d'augmentar, però reconeix que el sector s'hauria d'implicar més a les mesures que, avui dia, són accions voluntàries dels pescadors. Galimany destaca també la importància d'analitzar bé les avaluacions fetes perquè els resultats poden ser diferents en funció dels paràmetres que s'estudiïn.