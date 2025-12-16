Comprar il·lusió: el veritable cost de la loteria de Nadal

El Nadal és una de les èpoques de l’any amb més pressió econòmica per a les famílies. Regals, àpats, viatges i loteria s’acumulen en poques setmanes i poden generar un desequilibri important a les finances personals si no es planifiquen amb antelació. La clau no és tant gastar més o menys, sinó preveure les despeses i decidir fins on ens podem permetre arribar.
Segons explica Jordi Martínez, director d’Educació Financera de l’Institut d’Estudis Financers, "la despesa mitjana continua a l’alça", especialment per l’impacte de la inflació i el pes de la loteria de Nadal. Enguany, cada adult pot arribar a gastar entre 75 i 80 euros només en aquest sorteig, i fins a 450–480 euros anuals en jocs d’atzar. Tot plegat, sovint motivat per la tradició, l’esperança o la por que “toqui als altres”.
Martínez alerta també del risc de normalitzar el pagament a terminis per a despeses nadalenques. Tot i que pot semblar una solució còmoda, acumular petits imports ajornats pot acabar generant estrès financer i endeutament. Fixar un pressupost, respectar-lo i ser conscients que la loteria és un joc amb probabilitats mínimes són passos clau per viure el Nadal sense hipotecar els mesos posteriors.