El comerç dona el tret de sortida a les rebaixes amb optimisme

Un clàssic de l’endemà de Reis és l’inici de les rebaixes. Tot i que cada cop els descomptes s’avancen més i es desdibuixa l’efecte del 7 de gener, els comerciants asseguren que el còmput global de vendes es manté, i encaren la campanya amb bones perspectives. A nivell laboral, a més, les rebaixes generaran més de 26.000 contractes de feina a Catalunya, segons Randstad. És una xifra molt similar a la de l’any passat.
Passejant aquest matí pel Portal de l’Àngel, una de les principals artèries comercials de Barcelona, quedava clar que les rebaixes d'hivern continuen sent un bon reclam. Hi havia de tot: gent que ha hagut d’esmenar els possibles errors dels Reis (que també es poden equivocar), d’altres que s’han acostat al centre expressament per trobar gangues i alguns que simplement volien passejar, però no s’han pogut estar d’aprofitar els descomptes.
"Hem vingut a canviar sabates perquè els Reis ens les han portat d'un número més petit. Tenim el tiquet, així que sabem d'on són. També estem aprofitant per mirar descomptes", deia una dona acompanyada de les seves dues filles. "Hi ha força descomptes, estem contentes", afegien dues noies. "Hem comprat productes infantils i discos, i la veritat és que es nota la diferència de preu", comentava una família. "Havíem vingut a fer una volta, però al final hem acabat comprant", confessaven un grup d'adolescents.
Un Nadal profitós que fa pensar en unes bones rebaixes
Aquest ambient fa pensar en una campanya de rebaixes satisfactòria, després d’una temporada de Nadal que, segons els comerciants, també ha estat un èxit. Ho ha dit en declaracions a Onda Cero el delegat i portaveu de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor Garcia: "La campanya de Nadal, en general, ha estat bona, però és veritat que hem tingut un desembre de pluges que han afectat el moment de les compres. En canvi, Reis ha estat molt positiu; per tant, esperem que la tendència continuï i que aquestes rebaixes siguin una mica millor que les de l'any passat".
Pel que fa als sectors, Garcia constata que el de la moda continua sent el rei de les rebaixes, tot i que també triomfa cada cop més l’electrònica.