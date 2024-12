Comença la 30a edició del Manga Barcelona

Avui la 30a edició del Manga Barcelona obre les seves portes a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat en una cita multitudinària. La cita amb el món del manga s'allargarà fins diumenge, i tindrà com a gran protagonista Naoki Urasawa, el popular autor japonès dels manga ‘Monster’, 'Master Keaton', ‘20th Century Boys’ i ‘Pluto’.

L'esdeveniment compta també amb noms com Takeshi Kawaguchi, Yuki Tabata, Yuka Fujikawa i Mengo Yokoyari.

Expositors i activitats

En total hi haurà 300 expositors i desenes de convidats en una cita que tindrà música, cosplay, exposicions i que estrena mascota: l'Onachan.

En l'àmbit musical, s’ha programat el grup Psychic Fever, guanyador del premi 'Next Generation Global' el 2022. Burnout Syndromes, Maki Otsuki, Coda i Misty, són altres convidats. A més, aquest any, el saló compta amb les actuals guanyadores del World Cosplay Summit 2024: l'equip japonès, un duo format per Mioshi i Mamemayo, que es va proclamar vencedor del concurs.

Pel que fa a les mostres, el saló presenta una exposició que recull records i vivències del públic al llarg d'aquests 30 anys. Així doncs, el protagonista de la mostra són els mateixos assistents.

També n’hi ha una dedicada a 'Doraemon', així com l'anomenada habitació otaku, extreta directament dels anys 90, i plena de totes aquelles coses que qualsevol aficionat al manga i l'anime podia tenir a les seves parets, taules i prestatgeries.