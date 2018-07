Com valores de l’1 al 5 la política d’habitatge de l’alcaldessa Colau?

Els problemes d’accés a l’habitatge es multipliquen a Barcelona . Els indicadors mostren un ascens del preu del lloguer que està obligant a molts ciutadans a anar a viure a d’altres ciutats de l’àrea metropolitana; el parc de lloguer social és de només 7.406 pisos i 150 habitatges gestionats per l’Ajuntament estan vuits per qüestions burocràtiques. Des que Ada Colau va arribar a l’alcaldia, els lloguers a Barcelona s’han disparat un 24% de mitjana.

L’habitatge era un dels projectes clau d’aquest mandat i, malgrat això, els partits d’oposició asseguren que es construeixen menys pisos socials que mai; mentre 300 famílies es troben en llista d’espera per obtenir un pis d’emergència social. Una de les propostes per minimitzar el balanç d’habitatge abans de les eleccions mundicipals de 2019 passa per construir pisos prefabricats que requereixen, d’entrada, la inversió de 36 milions d’euros per comprar set solars.

Davant d’aquestes dades, Onda Cero Catalunya vol saber quina valoració feu de la política d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.