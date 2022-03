Com superar el dolor de la pèrdua d'un ésser estimat

De tots és conegut, per la nostra cultura, per la nostra forma d'entendre la vida i la mort, que no és gens fàcil gestionar la pèrdua d'un ésser estimat, no és senzill tornar a una vida plena gestionant aquest buit que genera.

L'experta Lorena Alonso ens prososa a través de diferents pràctiques meditatives i d'atenció plena treballar, d'una forma que sigui el més conscient possible i serena, aspectes com els pensaments nocius, la culpa, el comiat, els assumptes pendents, l'acceptació i els pilars de la serenitat, així com altres necessitats espirituals.

Lorena ens ajuda a trobar-li un nou sentit a la vida i aconseguir així el benestar psicològic, tan essencial a la vida. Una forma de tirar endavant i créixer.

Aquestes i altres formes de superar el dol i els darrers dies dels nostres amics i faminiliars en les explica al nits de ràdio amb David Cervelló