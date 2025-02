Com pot afectar la reducció de la jornada laboral als empresaris catalans? 

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat avui l'aprovació de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals en forma d’avantprojecte de llei. La proposta ara s’haurà de negociar amb els partits perquè encara no té garantits prou suports per tirar-la endavant al Congrés. En aquest sentit, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, explica a ‘La Brúixola’ que “estem totalment en contra de la proposta tal com s’ha fet perquè creiem que s’hauria de vehicular a través dels convenis col·lectius”. Aquest model el segueixen països que poden ser referents, com Alemanya o Dinamarca.

Josep Ginesta explica que en cas que s’aprovi la reducció de jornada, les petites i mitjanes empreses viurien un “dèficit de persones perquè es treballarà menys i caldran substituts. Serà difícil cobrir part de les hores que no es treballen i les haurà d’assumir el titular de l’empresa”. El secretari general de PIMEC lamenta que “ens vam reunir amb la ministra, li vam exposar la nostra preocupació, vam presentar propostes i no han atès cap de les demandes que vam fer”. Amb tot, Ginesta assegura que “traslladarem les nostres esmenes a totes les forces polítiques” i reconeix que “no som del tot pessimistes”. Finalment, reflexiona que “el primer plantejament que ens hauríem de fer no és treballar menys, sinó treballar millor. És el que es fa als països que generen molt treball i de molta qualitat”.