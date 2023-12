Com han de comunicar els partits polítics el relleu dels seus lideratges?

Tot i que encara no hi ha data per a les eleccions basques, ja sabem que l'actual lehendakari Íñigo Urkullu no concorrerà a la reelecció i que el seu substitut serà Imanol Pradales, tot un desconegut fora d'Euskadi. Un canvi que està vinculat a la necessitat de buscar una renovació davant EH Bildu, partit que està a l'alça i que podria disputar la victòria als nacionalistes bascos. En aquest context, el professor Silva explica que el PNV té una organització especial perquè el líder del partit no és el candidat a la legislatura. Assegura que dins del partit "hi conviuen dues ànimes: una més conservadora i una més disruptiva". Alhora, "segurament és el partit d'Espanya que témés implantació en el seu territori". José Manuel Silva considera que "no han fet bé" el fet de no permetre a Urkullu comunicar que no seria ell el candidat.