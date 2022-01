Com eren realment les bacanals a l'antiga Roma?

Aquesta setmana fem un viatge a Roma, en concret a les festes, les bacanals de les que n'aprendrem l'origen, la funció i com eren realment a través d'aquesta novel·la històrica.

Ritos, sexo y poder en la Roma republicana

«La locura es la libertad, nuestra libertad, la de las mujeres, la de las Ménades, la que nos libera de las ataduras de la existencia.»

El llibre d'en Pedro Ángel Fernández Vega ens permet conèixer, com eren realment aquestes Bacanals que tothom associa únicament al sexe, però que en realitat i com ens comenta l'historiador, tenien més d'alliberador i de culte que no pas d'orgies.

Bacanalia recorre aquests temps convulsos de les guerres romanes de la mà de la prostituta Hispala, de la sacerdotessa Pacula, de la patrícia Sulpicia, de la plebea Duronia i de l'esclava Halisca, sota l'hàlit viril dels homes que van creure dictar la seva sort.

Una novel·la que retrata què volia dir ser dona a l'antiga Roma, sobretot si es perdia la figura del marit, en èpoques, a més, en la que molts homes van perdre la vida a les guerres.

En ho comenta i explica el propi autor amb l'Òscar Gonzàlez al Nits de ràdio, amb David Cervelló.