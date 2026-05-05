Catalunya supera el rècord històric d'ocupats amb 3'92 milions d'ocupats al mes d'abril

Catalunya ha assolit aquest mes d’abril un rècord històric d’afiliació a la Seguretat Social, amb més de 3,92 milions de treballadors en actiu. Es tracta de la xifra més alta registrada en un mes d’abril. El nombre d’aturats ha baixat en 8.949 persones, situant-se en 314.000, el nivell més baix des del juny de 2008. És la tercera vegada que se supera el llindar dels 3,9 milions d’afiliats, després dels mesos de juny i juliol del 2025.
L’efecte de la Setmana Santa impulsa l’ocupació
La millora de l’ocupació està marcada per la campanya turística de Setmana Santa, que ha impulsat sobretot el sector serveis, així com també l’agricultura i la indústria. Tot i això, aquestes dades contrasten amb les de l’EPA del primer trimestre, que apuntaven a un augment de l’atur, una diferència explicada pel pes de la contractació temporal en l’hostaleria i el comerç.
El Govern celebra les dades però alerta dels reptes
El conseller d’Empresa, Miquel Samper, ha valorat les xifres de manera positiva, destacant especialment la millora de l’ocupació entre els joves menors de 25 anys. Amb tot, ha advertit dels reptes del mercat laboral, com la robotització i la intel·ligència artificial, així com dels possibles ERO en empreses com Ficosa, Nissan o Nestlé.
Els sindicats alerten de la temporalitat
Per la seva banda, Comissions Obreres i UGT alerten que la reducció de l’atur està vinculada a l’ocupació estacional. Els dos sindicats reclamen un canvi de model econòmic que redueixi la dependència del turisme i fomenti l’ocupació estable, així com mesures per frenar la temporalitat i anticipar possibles repunts de l’atur a partir del setembre.