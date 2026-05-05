Economia

Catalunya supera el rècord històric d'ocupats amb 3'92 milions d'ocupats al mes d'abril

L’atur s’ha reduït en 8.949 persones en un mes marcat per la campanya turística de Setmana Santa. El nombre total d’aturats, 314.000 és la xifra més baixa des de juny del 2008

Redacción

Barcelona |

Catalunya supera el rècord històric d'ocupats amb 3'92 milions d'ocupats al mes d'abril impulsat per la Setmana Santa
Catalunya supera el rècord històric d'ocupats amb 3'92 milions d'ocupats al mes d'abril impulsat per la Setmana Santa | ACN

Catalunya ha assolit aquest mes d’abril un rècord històric d’afiliació a la Seguretat Social, amb més de 3,92 milions de treballadors en actiu. Es tracta de la xifra més alta registrada en un mes d’abril. El nombre d’aturats ha baixat en 8.949 persones, situant-se en 314.000, el nivell més baix des del juny de 2008. És la tercera vegada que se supera el llindar dels 3,9 milions d’afiliats, després dels mesos de juny i juliol del 2025.

L’efecte de la Setmana Santa impulsa l’ocupació

La millora de l’ocupació està marcada per la campanya turística de Setmana Santa, que ha impulsat sobretot el sector serveis, així com també l’agricultura i la indústria. Tot i això, aquestes dades contrasten amb les de l’EPA del primer trimestre, que apuntaven a un augment de l’atur, una diferència explicada pel pes de la contractació temporal en l’hostaleria i el comerç.

El Govern celebra les dades però alerta dels reptes

El conseller d’Empresa, Miquel Samper, ha valorat les xifres de manera positiva, destacant especialment la millora de l’ocupació entre els joves menors de 25 anys. Amb tot, ha advertit dels reptes del mercat laboral, com la robotització i la intel·ligència artificial, així com dels possibles ERO en empreses com Ficosa, Nissan o Nestlé.

Els sindicats alerten de la temporalitat

Per la seva banda, Comissions Obreres i UGT alerten que la reducció de l’atur està vinculada a l’ocupació estacional. Els dos sindicats reclamen un canvi de model econòmic que redueixi la dependència del turisme i fomenti l’ocupació estable, així com mesures per frenar la temporalitat i anticipar possibles repunts de l’atur a partir del setembre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer