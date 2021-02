Cataluña detecta su primer caso de la variante sudafricana del coronavirus

Cataluña ha detectado un primer caso de la variante sudafricana del coronavirus, en una muestra tomada de forma aleatoria y secuenciada por una asociación de cuatro hospitales, ha informado este miércoles el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

El jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, ha explicado que la propagación de otra de las variantes del virus, la británica, ya es un hecho en toda Cataluña, si bien en diferentes porcentajes, los más elevados en el área metropolitana sur, en el Baix Llobregat.

Otro caso de cepa sudafricana en Galicia

A principios enero pasado se detectó esta variante en Galicia en un paciente de 30 años que había viajado a aquel país por motivos laborales, el primero que se confirma en España.

Este hombre, que no precisó de ingreso hospitalario, ya fue dado de alta, según se informó el pasado 28 de enero el servicio gallego de salud.

Restricciones a vuelos desde Sudáfrica y Brasil

El anuncio de Cataluña se produce el mismo día en el que han entrado en vigor las restricciones a vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para impedir que lleguen a España las variantes más peligrosas del coronavirus.

Las restricciones estarán en vigor hasta el 17 de febrero, pero son prorrogables. Solo se permitirán vuelos con pasajes de ciudadanos españoles o andorranos o residentes en estos estados y también viajeros en tránsito internacional hacia países no Schengen, siempre que las escala en España no supere las 24 horas y no abandonen la zona de tránsito.