Cara i creu de la comunicació: la sinceritat

S'ha de ser 100% honest en una roda de premsa? S'ha de dir la veritat com si fóssim a un judici o la podem edulcorar, adaptar o dissimular una mica? Per abordar aquesta qüestió, els periodistes Alberto Gómez i Agustí Rodríguez ens porten l'exemple del jugador del Girona Aleix Garcia que ha explicat en roda de premsa que somnia jugar al FCB, una declaració que no ha agradat gaire al seu entrenador, Míchel Sánchez.

Alberto Gómez considera que "ser transparent és un valor a l'alça" i que si som honestos des d'un bon principi "l'hemeroteca no ens farà una mala passada". Per contra, Agustí Rodríguez apunta que "comunicar sense dir la veritat pot servir per no fer mal i que,vegades, no es pot dir completament la veritat", quan es parla, per exemple, sobre un mal comú, diu.

Durant el debat, ambdós periodistes analitzen el paper de la sinceritat en la comunicació de diversos esdeveniments: des de la pandèmia, fins als atemptats del 17 d'agost de 2017. Per acabar, Agustí Rodríguez conclou que "al final, la veritat llueix i hi ha coses que no es poden amagar".