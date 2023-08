Cap dels factors de risc de la palmera del Raval va ser determinant en la caiguda, segons l'Ajuntament

L'Ajuntament de Barcelona ha fet un estudi preliminar per esbrinar les causes de la caiguda de la palmera del Raval el dijous 3 d'agost, que va caure a sobre d'una noia i li va causar la mort. Segons l'estudi, l'arbre tenia tres possibles afeccions, però cap d'elles prou "determinant" com per causar-ne la caiguda. Així, patia estrès hídric, com la majoria dels arbres de la ciutat, tenia un estretament a la part alta del tronc, però per sota del nivell de risc, i un niu de cotorres, però no d'un gran pes.

L'alcaldessa accidental de Barcelona, Maria Eugènia Gay, s'ha compromès a esbrinar les causes de la caiguda i ha explicat que s'ha acordat obrir un expedient informatiu per fer seguiment de totes les actuacions vinculades al cas així com demanar un informe independent per analitzar les causes de la caiguda.

Les queixes del veïnat

El veïnat ja havia alertat diverses vegades de l'estat de la palmera, i el consistori ja l'havia l'havia revisat al mes de març. A més, també havia estat revisada al novembre del 2020 i del 2021, sense trobar-hi cap incidència greu.

A part de l’estudi que farà el propi consorci, els Mossos d’Esquadra ja han iniciat una investigació per esclarir els fets.