Cal que comencem a associar el concepte "líder" amb el "femení"

Nora Rodríguez en parla avui al Nits de Ràdio del que és i ha de ser el lideratge femení.

La descripció del seu llibre ho deixa clar: "Cómo la filosofía estoica puede ayudarte a reinventarte e impactar en los demás".

La Nora ens explica: cal que quan algú digui la paraula "líder" no ho associem només a un rol masculí, sino que de seguida ens vinguin també a la ment noms i cares femenines.

Com evitar que el "sostre de vidre" sigui un problema, com trencar-ho, com canviar-ho per tal que no hi hagi límit en les carreres professionals femenines.

El concepte que explica de pensar com una líder, pero treballar dur com una abella, pensant en el col·lectiu, en tothom, i liderar desde la ètica social.

Ens ho explica Nora Rodríguez al nits de ràdio amb David Cervelló