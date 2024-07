Un de cada set espanyols presenta algun grau de malaltia renal crònica

La càrrega econòmica de l'ERC en pacients amb DM2 augmenta dràsticament amb el deteriorament de la funció renal, principalment a causa de l'hospitalització de pacients per causes cardiovasculars i de la diàlisi. De fet, s'estima que el cost anual per pacient a la fase més avançada de la infermetat (fase 5) és superior als 16.000 €. Molts pacients renals tenen necessitats no cobertes, especialment els que conviuen amb diabetis. Ara es posa a la vostra disposició una teràpia que ajuda al maneig de la seva malaltia i especialment a la reducció del risc residual que presenten malgrat estar ja tractats. A més, estem convençuts que finerenona serà la pedra angular de nous tractaments a l'àrea renal i cardiovascular, amb el potencial de millorar la vida d'encara més pacients en el futur.