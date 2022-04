Una de cada quatre persones més grans de 20 anys pateix alguna patologia reumàtica

No obstant això, malgrat la seva alta prevalença i el seu gran impacte personal, familiar i social, aquestes malalties continuen sent desconegudes per a la població en general, per la qual cosa és important promoure campanyes per augmentar aquest coneixement, cosa que contribuirà a millorar-ne el diagnòstic precoç que, juntament amb un tractament adequat, resulta fonamental per millorar la funció dels pacients, així com la seva qualitat i anys de vida. Carles Aguilar parla amb la Dra. Delia Reina, Portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia i Cap de Servei de Reumatologia del Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Barcelona)